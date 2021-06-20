Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla göğsünden vuran Gürsel Söğütoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Söğütoğlu, bahçesinde kedi besliyordu.

Bolu Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler'in köpeği ise bahçeye girerek Söğütoğlu'nun kedisini öldürdü. Köpeğin dün yine bahçesine girdiğini Söğütoğlu ve Güler arasında tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU GÖĞSÜNDEN VURDU

Söğütoğlu bunun üzerine evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler’i göğsünden vurdu.

Bolu'da kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu: Kaza oldu VİDEO





İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Komşusunu vuran Söğütoğlu ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"KAZA OLDU"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsel Söğütoğlu, gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusuna ‘Yani bilmem ki. Kaza zaten’ diyerek cevap verdi.



