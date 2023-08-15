Bolu’da klima patladı, bakım işçisi ağır yaralandı Bir marketin klimalarının bakımını yapan işçi, klimada oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralandı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

İşini yapıyordu, yaşanabilecek en korkunç olay başına geldi...

Hakan Yaşar, Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir marketin klimalarının bakımını yapmak üzere bölgeye gitti.

Yaşar, hemen çalışmaya başlarken, bu sırada klimada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

2 metre uzağa fırladı

30 yaşındaki işçi, patlama ile birlikte yaklaşık 2 metre uzağa fırladı.

İşçinin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Hakan Yaşar’ın göğsünden yaralandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.