Petrol
101.3
1.11%
Euro
18.2642
0.35%
Dolar
17.8296
0.32%
Altın
989.98
0.70%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.313
-3.72%
BTXN Coin
10.05
-5.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Bolu'da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü

    Suların kesik olduğu bölgede su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
    • 25.07.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü

    Bolu'da geçtiğimiz günlerde 130 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

    Bunun üzerine valilik tarafından kentteki su depolarının dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması kararı alındı.

    Bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin eden olayın ardından, çalışmalar kapsamında köylere su verilmedi.

    Su tankının içine girdi

    Çareyi seyyar su tanklarına içme ve kullanma suyu doldurarak ihtiyaçlarını gidermekte bulan vatandaşlardan Erdal Kaya, köyde bulunan plastik su tankını tamir etmek için içine girdi.

    Vücudunun yarısı tankın içine giren Kaya, daha fazla giremeyeceğini anlayınca dışarı çıkmak istedi.

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #1

    Çevredekilerden yardım istedi

    Tankın girişinde sıkışan ve dışarı da çıkamayan Kaya, akrabası olan Serkan Karadağ ve çevredekilerden yardım istedi.

    Yardıma koşan vatandaşlar, önce tankı yan çevirerek Erdal Kaya’yı çekip çıkarmaya çalıştı. Kaya’yı bu şekilde çıkaramayan vatandaşlar, su tankını tekrar eski haline getirerek kesmeye karar verdi.

    Bolu'da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü VİDEO

    "Tankımızı onarmaya çalıştık"

    Uzun uğraşlar sonunda tanktan girdiği yerin kesilmesiyle kurtarılan Karadağ, “İçme sularımız kesik. Temiz bir su kaynağından su doldurmak istedik. Tankımızı onarmaya çalıştık. İçine girmek zorunda kaldım ama çıkamadım.” dedi.

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #2

    "Kaşla göz arasında girmiş"

    Akrabasını tanktan kurtaran Serkan Karadağ ise “Kardeşim tankın içine tamir için girdi. Kaşla göz arasında girmiş. Ama çıkamadı. Çıkamayınca kesmeye mecbur kaldık.” ifadelerini kullandı.

    İHA'nın aktarımına göre; su tankında dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Erdal Kaya zor anlar yaşarken, ortaya çıkan görüntüler çevredekileri güldürdü.

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #3

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #4

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #5

    Bolu da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü #6


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de çayır tırtılları ayçiçeği tarlalarını istila etti
    İç Haber

    Eskişehir'de çayır tırtılları ayçiçeği tarlalarını istila etti

    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi
    Gündem

    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir