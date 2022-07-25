Suların kesik olduğu bölgede su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Bolu'da geçtiğimiz günlerde 130 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Bunun üzerine valilik tarafından kentteki su depolarının dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması kararı alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin eden olayın ardından, çalışmalar kapsamında köylere su verilmedi.

Su tankının içine girdi

Çareyi seyyar su tanklarına içme ve kullanma suyu doldurarak ihtiyaçlarını gidermekte bulan vatandaşlardan Erdal Kaya, köyde bulunan plastik su tankını tamir etmek için içine girdi.

Vücudunun yarısı tankın içine giren Kaya, daha fazla giremeyeceğini anlayınca dışarı çıkmak istedi.

Çevredekilerden yardım istedi

Tankın girişinde sıkışan ve dışarı da çıkamayan Kaya, akrabası olan Serkan Karadağ ve çevredekilerden yardım istedi.

Yardıma koşan vatandaşlar, önce tankı yan çevirerek Erdal Kaya’yı çekip çıkarmaya çalıştı. Kaya’yı bu şekilde çıkaramayan vatandaşlar, su tankını tekrar eski haline getirerek kesmeye karar verdi.

Bolu'da seyyar su tankına giren vatandaşın o anları çevredekileri güldürdü VİDEO



"Tankımızı onarmaya çalıştık"

Uzun uğraşlar sonunda tanktan girdiği yerin kesilmesiyle kurtarılan Karadağ, “İçme sularımız kesik. Temiz bir su kaynağından su doldurmak istedik. Tankımızı onarmaya çalıştık. İçine girmek zorunda kaldım ama çıkamadım.” dedi.

"Kaşla göz arasında girmiş"

Akrabasını tanktan kurtaran Serkan Karadağ ise “Kardeşim tankın içine tamir için girdi. Kaşla göz arasında girmiş. Ama çıkamadı. Çıkamayınca kesmeye mecbur kaldık.” ifadelerini kullandı.

İHA'nın aktarımına göre; su tankında dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Erdal Kaya zor anlar yaşarken, ortaya çıkan görüntüler çevredekileri güldürdü.