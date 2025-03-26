Bolu'da ilginç bir trafik kazası yaşandı.
Paşaköy Mahallesi mevkiinde seyreden motosiklet sürücüsü Coşkun Y., yan yola ters şeritten girdi.
Yaklaşık 20 metre boyunca ters şeritte seyreden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus E.’ye çarptı.
YAYAYA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle Coşkun Y. ve Yunus E. yere düştü.
Motosikletin çarpması ve yere düşmenin etkisiyle Yunus E. yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza anları ise anbean motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
KENDİSİNE ÇARPAN SÜRÜCÜDEN ÖZÜR DİLEDİ
Yerde yaralı şekilde yatan Yunus E.’nin, motosiklet sürücüsüne, "Pardon abi, kusura bakma" dediği kask kamerasıyla görüntülendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
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