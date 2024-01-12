Bolu'da tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde ön astiğinin patladığını fark eden tır sürücüsü Yusuf Y., aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı.
Aynı istikamette seyreden Salim Ö. yönetimindeki kamyonet, emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı.
Kamyonet sürücüsü yaralandı
Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda iki şeridi kapatırken kamyonet sürücüsü Salim Ö. yaralandı.
Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü.
Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Soruşturma başlatıldı
İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Ö., hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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