Bolu'da yoldan çıkan cip dereye uçtu: 4 kişi kurtarıldı Abant Gölü Milli Parkı’na gezmeye giden 4 kişilik ailenin bulunduğu araç, dönüş yolunda dereye uçarken, cipte bulunan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

İHA

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı Akçaalan mevkiinde, Ufuk T. yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cip, kontrolünden çıkarak dereye uçtu.

4 kişilik aile aracın içinde sıkıştı

Araçta bulunan 4 kişilik aile, Ufuk T. (39), eşi Havva T. (39), çocukları Mustafa Arel T. (3) ve Elisa T. (8), boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Boğulmak üzereyken kurtarıldılar

Cip, tamamen suyun içinde kalırken, yardımsever vatandaşlar tarafından kurtarıldılar.

Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)