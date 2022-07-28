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    Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

    Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.
    • 28.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:27
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    Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

    Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'yla birlikte başlamak üzere, çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

    Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi.

    Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

    Bağırsak enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği görüldü

    Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

    DHA'nın aktardığına göre durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü.

    Zehirlenen 141 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 39 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

    Bolu da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor #1

    Bolu da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor #2

    Bolu da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor #3

    Bolu da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor #4


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