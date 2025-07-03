Bülent Cihantimur meslekten men edildi

2024 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan skandal bir kaza Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki ehliyeti olmayan çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarptı ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok daha sonra oğluyla beraber yakalandı.

Dava süreci devam ederken hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirile baba Bülent Cihantimur ise, Aci ailesini para karşılığında şikayetlerinden vazgeçirmeye ikna etti.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Aci ailesine yüksek bir miktarda para ödemesi yaptığı iddia edilen Bülent Cihantimur, 2018 yılında izin almadan görüntülerini paylaştığı bir kadın hastası tarafından şikayet edildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre, şikayetin ardından İstanbul Tabip Odası, kadını haklı buldu ve Bülent Cihantimur'un önceden almış olduğu disiplin cezalarını da gözeterek 1 ay boyunca meslekten men etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Geçen yıl mart ayında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, babası Bülent Cihantimur'a ait Porsche marka araçla yol kenarında park halindeki ATV'lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmış, Cihantimur daha sonra ABD'de yakalanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Olay sonrası kamuoyunun tepkisini çeken bir başka gelişme, Bülent Cihantimur'un yurt dışında "Doktor B." adıyla bir televizyon şovu hazırlığında olduğunun ortaya çıkmasıydı. Ancak söz konusu proje, gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi.

Cihantimur'un ismi, son olarak Oğuz Murat Aci'nin eşine yaptığı maddi ödeme ile gündeme gelmişti.

DANLA BİLİÇ İLE DAVALIK OLMUŞTU

Son dönemde özellikle estetik operasyonlarına harcadığı 11,8 milyon TL ile konuşulan ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeniden ameliyat masasına yatacağını duyurmuştu.

Danla Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.”

Bilic’in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Dr. Bülent Cihantimur'un Danla Bilic'e dava açtığı öğrenildi. Dava gerekçesi olarak ise Bilic’in açıklamalarının “itibar zedeleyici ve mesleki karalamaya neden olduğu” iddia edildi.