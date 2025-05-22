Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

2024 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan skandal bir kaza Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki ehliyeti olmayan çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı lüks otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarptı ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

ABD MAHKEMELERİNE 2 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER

ABD'de Türkiye'ye iade sürecinde birçok kez hakim karşısına çıkan ikili burada ABD yasalarını kullanarak tahliye yollarını denedi.

2 milyon dolarlık kefalet teklifi eden Cihantimur ailesi, ABD'de suçlarını para ile temizleme hamlesi karşılık bulmayınca Türkiye'deki acılı aileye yöneldi.

AİLEYİ ABLUKAYA ALDILAR

Bu kapsamda Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, kazada yaralanan arkadaşları ve en önemlisi Aci'nin eşi Şükran Aci'yi adeta ablukaya aldı.

Aylarca süren ikna çabaları sonuç verdi ve Şükran Aci ve kazada yaralanan Aci'nin arkadaşları para tekliflerini kabul etti.

İLGİLİ HABER Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti

100 MİLYON ÖDEDİ İDDİALARI

ABD'de mahkemeye 2 milyon dolar teklif eden Cihantimur ailesinin mağdurlara ne kadar teklif edildiği ise merak konusu oldu.

Kamuoyuna Şükran Aci'ye 100 milyon TL ödeme yapıldığı iddia edilse de Avi bu iddiaları yalanlayarak kendisi ve çocuğunun maddi manevi zararlarını giderecek bir meblağ olduğunu söyledi.

ÖDEMEYİ 'POPO DOKTORU' YAPTI

Diğer yandan Şükran Aci ve kazadan yaralı kurtulanlara ödemenin kamuoyunda 'popo doktoru' olarak tanınan estetikçi baba Bülent Cihantimur tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

1 MART GÜNÜ YAŞANAN KAZA VE ARDINDAN YAŞANANLAR

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti.

Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.