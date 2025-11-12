Burdur'da başıboş köpekler dehşet saçtı: Ortaokul öğrencisi, birçok yerinden yaralandı

Burdur'da meydana gelen olayda, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümü 8'inci sınıf öğrencisi K.K. adlı kız çocuğu, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak’ta bu sabah yürüyüşe çıktı.

Bu sırada kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

YARALI ÇOCUK TEDAVİYE ALINDI

Sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan K.K.'nin feryatlarını duyanlar, müdahale edip sokak köpeklerini uzaklaştırdı.

Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen K.K. tedaviye alındı.

"BENDEN ÖNCE DE GEÇEN GÜNLERDE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYANLAR OLMUŞ"

Sabah yürüyüş yapmaya çıktığını söyleyen K.K., yaşananları şu ifadeler ile aktardı:

Okul tatil olduğu için sabah yürüyüşü yapıyordum. Üzerime bir köpek geldiğini gördüm. Sonrasında 5-6 köpek daha gelerek havlamaya başladı. Etrafımı köpekler sardı, havlamaya başladılar. Bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde bayağı sürüklendim. Bağırdım. Çevredekiler yetişti. Bir ağabey arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil.