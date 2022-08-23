Akşam saatlerinde hortumun çıkmasıyla birçok evin çatısı zarar gördü. Öte yandan evinin bahçesinde oturan bir şahıs, hortumun şiddetiyle birkaç metre havalanarak savruldu.

Burdur'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine seyredenrken hortum meydana geldi.

Yeşilova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan hortum Salda Gölü kıyısına ulaştı.

Evlerin çatısı uçtu

Evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi.

Bölgede çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın evinin çatısı da hortumdan etkilenerek uçtu.

Hortumun şiddetiyle havaya uçtu

Öte yandan Oktay Özcan isimli vatandaş, evinin önünde otururken hortumun şiddetiyle birkaç metre havalanarak savruldu.

Salda Gölü'ne doğru ilerleyen hortum, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.

Burdur'da çıkan hortum bir vatandaşı havaya uçurdu VİDEO



"Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde"

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum. Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz." diye konuştu.

"Bir anda beni havalandırdı"

Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım." ifadelerini kullandı.

"Hortum başlayınca görüntülemeye başladım"

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz." dedi.

















