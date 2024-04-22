Burdur'da pişkin hırsızlar kamerada: Peş peşe soydular Faaliyet gösteren bir kafeye iki gün üst üste giren hırsızlar, bir miktar parayı ve personelin eşyalarını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise dükkandaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

20 ve 21 Nisan gecelerinde, Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede üst üste hırsızlıklar meydana geldi.

20 Nisan gece saat 03.00 sıralarında kafenin etrafında gezen 2 hırsızdan biri etrafı kolaçan ederken diğeri ikinci kattaki pencereden kafeye girdi.

Kafeye giren hırsız, kasadaki ve depodaki bir miktar parayı alıp yine ikinci kattaki başka bir pencereden yan binanın yangın merdivenine geçiş yaparak olay yerinden ayrıldı.

Hırsızlık fark edilmedi

İlk gün gerçekleşen hırsızlık fark edilmeyince pişkin hırsız, aynı yöntemle 21 Nisan gecesi de kafeye gelerek kasadaki ve bahşiş kutusundaki parayı ve kafe personeline ait eşyaları çalıp yine aynı yöntemle yangın merdiveninden kaçtı.

İkinci günün sabahında durumu fark eden kafe çalışanları kamera kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Çalışanların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından kafede çalışma yapıldı. Polis ekipleri, kimliği belirsiz iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"İki gün üst üste geliyorlar"

Soyulduklarını ikinci günün sabahında fark ettiklerini dile getiren kafe yetkilisi Buğra Çığ, "20 ve 21 Nisan gecesi dükkanımıza kimliği belirsiz 2 kişi geliyor. Biri dışarıda sürekli etrafı gözetliyor, biri ise üst kattan içeriye giriyor ve kasamızdaki parayı çalıyor. Daha sonra depomuza giriyor, depodan da bir miktar para çalıyor.

Parayı çaldıktan sonra ikisi beraber dükkandan çıkıp gidiyorlar. Biraz maddi kaybımız var, onun haricinde bir sıkıntı yok. İki gün üst üste geliyorlar. Biz hemen olayı anladıktan sonra polisi aradık. Şu an için incelemeler devam ediyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)