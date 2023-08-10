Burdur'da sarhoş sürücü kaza yaptı: Ehliyetine 2038'e kadar el konulduğu belirlendi Burdur'da önce bir araca, ardından da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önce de aynı nedenden dolayı ehliyetine 2038'e kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Burdur'da Isparta kara yolu Çevre Yolu Bulvarı'nda M.N'nin (56) kullandığı otomobil, önce aynı istikametteki Özcan Düzgün yönetimindeki araca, sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tedbir amaçlı ambulansa bindirme talebini kabul etmeyen M.N.'nin yapılan kontrolde 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki kontrolün ardından emniyete götürüldü. Ehliyetine 2038'e kadar el konulmuş Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2038'e kadar ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.N'nin yine alkollü araç kullandığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el koyma süresi 2043'e dek uzatıldı. Ayrıca sürücüye 16 bin 380 lira idari ceza uygulandı.