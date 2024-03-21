Burdur'da tekerin arkasına taş koymak isterken araç hareket etti: Hayatını kaybetti Çeltikçi ilçesinde yokuşta geri kaymaması için tekerin arkasına taş koymak isterken el freninin tutmaması sonucu kayan aracın altında kalan talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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İHA

Burdur’un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde feci bir kaza yaşandı.

26 yaşındaki Harun Sancı yokuşta arabasını park ettikten sonra el frenini çekip aracı kaymasın diye arka tekerin altına taş koymak için otomobilin arkasına geçti.

Otomobilin altında kaldı

Sancı, aracın arkasındayken el freninin tutmaması nedeniyle geri doğru kayan otomobilin altında kalarak sıkıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda otomobil altından çıkarılan Sancı’nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Morga kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Harun Sancı’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Yaşanan kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)