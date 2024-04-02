Burdur’da yakalanan terör örgütü üyesi bir şahıs tutuklandı

İHA
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan A.A. isimli Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur YGC İnfaz Kurumuna teslim edildi.
İnternet sitesi erişime kapatıldı
Aynı dönem içerisinde icra edilen sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen bir internet sitesi erişime kapatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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