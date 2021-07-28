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- Burdur'da yaşlı adama otomobil çarptı
Burdur'da yaşlı adama otomobil çarptı
Aniden yola çıkan 71 yaşındaki yaşlı adama, otomobilin çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 28.07.2021 - 14:36
Burdur’un Armağan İlci Bulvarı'nda Osman Durmaz'ın (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 71 yaşındaki Osman Doğan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yola savrulan Doğan, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
ÇARPMA ANI KAMERADA
Kaza anını anlatan Osman Durmaz, “Birden önüme doğru koşmaya başlayınca kurtaramadım” dedi.
Çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Burdur'da yaşlı adama otomobil çarpma anı VİDEO