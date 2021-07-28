Euro
10.1147
-0.07%
Dolar
8.5547
-0.05%
Altın
494.34
-0.16%
Borsa
1.36
0.04%
Bitcoin
347.003
7.17%
EXEN Coin
24.72
-1.59%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Burdur'da yaşlı adama otomobil çarptı

    Aniden yola çıkan 71 yaşındaki yaşlı adama, otomobilin çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da yaşlı adama otomobil çarptı

    Burdur’un Armağan İlci Bulvarı'nda Osman Durmaz'ın (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 71 yaşındaki Osman Doğan'a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yola savrulan Doğan, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    ÇARPMA ANI KAMERADA

    Kaza anını anlatan Osman Durmaz, “Birden önüme doğru koşmaya başlayınca kurtaramadım” dedi.

    Çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Burdur'da yaşlı adama otomobil çarpma anı VİDEO

    Burdur da yaşlı adama otomobil çarptı #1

    Burdur da yaşlı adama otomobil çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir