Burdur'daki cinayette 2 kişi tutuklandı

Burdur Bucak'ta evinin önünde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki Gökhan Tombak'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Karaaliler köyünde gece yaşanan olaydan bir süre sonra yoldan geçen iki kişi, Gökhan Tombak’ın kanlar içinde yatar görüntüsünü fark etmeleri üzerine Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Tombak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kişi tutuklandı

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ü, H.U, A.U ve E.T, çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, jandarma timleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden köy muhtarı Hasan U. ve Emrah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.