İHA

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen hırsız, reyonların arasında dolaşırken 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini aldı.

Çevreyi kontrol eden şüpheli, peyniri pantolonun içine koyarak marketten çıktı.

2 adet 2 kiloluk kaşarı pantolonunun içine soktu

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi.

Market müdürü şaşkına döndü

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market müdürü Mustafa Kemal Erten, 2 kiloluk 2 adet kaşarı pantolonuna koyan hırsızın görüntülerini izleyince şoka uğradıklarını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)