İHA
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen hırsız, reyonların arasında dolaşırken 2 adet 2 kiloluk kaşar peynirini aldı.
Çevreyi kontrol eden şüpheli, peyniri pantolonun içine koyarak marketten çıktı.
2 adet 2 kiloluk kaşarı pantolonunun içine soktu
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Durumu fark eden market çalışanları polise haber verdi.
Market müdürü şaşkına döndü
Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Market müdürü Mustafa Kemal Erten, 2 kiloluk 2 adet kaşarı pantolonuna koyan hırsızın görüntülerini izleyince şoka uğradıklarını belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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