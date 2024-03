Burdur'daki metruk bina, komşuları korkutuyor

İHA

Burdur'un tarihine ışık tutan eski mahalleleri, gelen turistlerin ilgisini çekse de bazı binaların harap görüntüleri yanından geçenleri yıkılma korkusuyla endişeye düşürüyor.

Bazı konaklar restore edilip tekrar turizme kazandırılırken, bazıları da kendi haline çürümeye bırakılmış durumda.

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi Yurtçıkmazı Sokak üzerinde bulunan tarihi bina da bunlardan bir tanesi.

Neredeyse yarısından fazlası yıkılan metruk bina, çevrede yaşayanlar için büyük tehlike oluşturuyor.

Burdur Belediyesi'ne binanın yıkılması üzerine verilen dilekçelerin ardından yalnızca bir tarafına konulan 1 metrelik bariyerli önlem yeterli olmadı.

"Can ve mal güvenliğimiz yok şu an"

Evlerine giden tek yolun metruk binanın kenarından geçtiğini ve her gün bir parçası çöken binanın kenarından geçerken tedirgin olduklarını ile getiren mahalle sakini Sinan Yerli, şunları söyledi:

Evimizin yan tarafında bulunan metruk bina yıkılmak üzere. Hatta bir kısmı da yıkılmış durumda. Her gün çatıdan kiremitler düşüyor. Ben bu konu hakkında şikayetimi Burdur Belediyesine, Burdur Valiliğine, CİMER'e ve çeşitli birimlere yaptım. Can ve mal güvenliğimizin olmadığını söyledim. Bu başvurulara ait resmi belgeler elimizde var. Bunun ardından buraya gelip ölçüm yapıldı ama bize yıkılacak mı, restore edilecek mi herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz bu evden şikayetçiyiz. Binanın çatısı yan komşunun evine doğru kaymış durumda. Neredeyse yıkılmak üzere hatta bir kısmı yıkıldı. Yaklaşık iki kamyon toprak çıkarıldı oradan. Ben evime giremiyorum korkudan. Benim evime gelen misafirlerim korkuyor. Can ve mal güvenliğim yok şu an. Her gün çatıdan bir şeyler düşüyor yola. Burdur Belediyesi'nin getirdiği birer metrelik bariyer var. Bunlar mı benim canımı kurtaracak? Ben derdimi kime anlatayım? Ben evime giremiyorum. Bunun bir çözümü yok mu? Çok mağdur durumdayım.