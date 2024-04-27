Fransız polisi, göçmen botunu bıçakla kesti Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenlerin botuna müdahale edildi. Polis, bıçakla kestiği botun havasını indirdi.

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Fransa polisi, şişme botla ülkeden ayrılıp İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlere müdahale etti.

Manş Denizi'nde yaşanan göçmen hareketliliği, Paris ile Londra'yı karşı karşıya getirdi.

İngiltere hükümeti, Fransız hükümetinin göçmenlere karşı yeterli önlemi almadığını söylüyor.

Botu bıçakla kestiler

Dunkirk bölgesinden ayrılmaya hazırlanan içinde göçmenlerin bulunduğu bir bot, Fransız polisinin bıçaklı müdahalesine uğradı. Polis, kestiği botun havasını indirerek deniz yolculuğunu engelledi.

Telegraph'ın haberine göre polis, göçmenleri dağıtmak için biber gazı da kullandı.

Manş'ı geçme girişimi ölümlerle son buldu

Aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 göçmen, salı günü Fransa'dan Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Ölümcül geçiş girişimleri, İngiltere parlamentosunun göçmenleri Ruanda'ya gönderme girişimine ilişkin onayladığı tasarının ardından geldi.

Bu yıl şimdiye kadar Fransa'dan botlarla İngiltere'ye yaklaşık 6 bin 500 göçmen geçiş yaptı.

Londra'nın Ruanda planı

İngiltere Başbakan Rishi Sunak, Ruanda politikasının insanları tehlikeli deniz yolculuğuna çıkmaktan caydıracağını söylüyor.

Ruanda hükümeti, İngiltere'nin gönderdiği kadar göçmen alacağını belirtti.