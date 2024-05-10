Bursa Şehir Hastanesi'nde zimmet operasyonu: 20 milyon liralık kamu zararı var Ameliyathane için alınan malzemeleri kullanılmış gibi gösterip, para karşılığı satarak kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 3’ü hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 20 milyon TL olan tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

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DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyathane için alınan tıbbi medikal malzemelerin, kullanıldığı gibi gösterilerek para karşılığında satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler harekete geçti.

4 kişi yakalandı

6 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastane görevlisi D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yaptığı belirlenen C.I. (38) gözaltına alındı.

20 milyon liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

Şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada Bursa Şehir Hastanesi’ne ait olduğu tespit edilen, 20 milyon TL değerinde tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastane görevlisi D.B. ve A.H.A. ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yapan C.I. çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, hastane görevlisi C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)