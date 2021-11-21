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    Bursa trafiğindeki 'yol verme' kavgaları

    Kentte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruk ve tornavidanın havada uçuştuğu iki ayrı kavga kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 10:23
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    Bursa trafiğindeki 'yol verme' kavgaları

    Türkiye'nin hemen hemen her noktasında yaşanan 'yol verme' kavgaları, vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

    Son görüntüler ise Bursa'dan geldi.

    TAKSİCİYLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ

    Gürsu ilçesinde döner kavşaktan geçiş yapan bir taksinin sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Her iki sürücü de önceliğin kendisinde olduğunu iddia edince kavga çıktı. Bir anda yumruk yumruğa birbirine saldıran sürücüleri ayırmaya çalışan vatandaşlar dakikalarca dil döktü. Polisin gelmesiyle birbirinden güçlükle ayrılan sürücüler olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Bursa trafiğindeki yol verme kavgaları #1

    TORNAVİDALI SALDIRI

    Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde yaşanan bir diğer yol verme kavgasında da cadde üzerinde seyreden iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Otomobilinden aldığı tornavida ile tartıştığı diğer araçta bulunan içlerinde çocukların da bulunduğu gruba koşarak saldıran sürücü, olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip güçlükle sakinleştirildi.

    Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa trafiğindeki yol verme kavgaları #2

    Bursa trafiğindeki yol verme kavgaları #3

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