51 yılın hekimliğe adayan 101 yaşındaki Galip Uzunca, 4’üncü doz aşısını evinde oldu. Ziyarette Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da, Uzunca’yı evinde ziyaret etti.

Bursa’da, koronavirüsle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı artırmak hedefiyle mobil aşılama ekiplerince, aşı polikliniklerine gidemeyen yaşlı ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Hekimlik mesleğine 51 yılını veren 101 yaşındaki Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Galip Uzunca, geçen hafta yazdığı mektubun sağlık müdürlüğüne mektup yazdı.

Mektubun ulaşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşı ekibiyle birlikte Uzunca’yı evinde ziyaret etti.

“HEM YAZI SİTİLİNE HEM DE İÇERİĞİNE HAYRAN OLDUM”

Dördüncü doz hatırlatma aşışını yaptıran Uzm. Dr. Uzunca’nın aşısını yaptırmayanlara ve gençlere örnek olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Bugün meslek büyüğümüz olarak sizi ziyaret etmek istedim. Bana gönderdiğiniz mektubun, hem yazı sitiline hem de içeriğine hayran oldum. Özellikle ziyarete gelmek istedim. Kitaplarınız için de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu sıkıntıları da atlatalım sizi müdürlüğümüzde de misafir edelim. Sizin gibi bir meslek çınarımız, bizim için ayrı bir kıymet.” dedi.

Uzm. Dr. Uzunca ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’a ve pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bursa’da, 101 yaşındaki doktor 4’üncü doz aşısını oldu ViDEO