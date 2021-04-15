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    Bursa'da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

    İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen ve ağır yaralanand 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 04:09
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    Bursa'da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun(5), dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü.

    AĞIR YARALANAN ÇOCUK, KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti #1

    Bursa da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti #2

    Bursa da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti #3

    Bursa da 12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti #4

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