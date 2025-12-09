Bursa'da 19 yaşındaki genç, 3 gündür kayıp

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz, Pazar günü saat 11.00 sıralarında annesine hava almak istediğini söyleyerek evden ayrıldı. Genç, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi endişelenmeye başladı.

TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

Ailesi, Berat’a cep telefonuyla ulaşamayınca durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine emniyet ekipleri kayıp genci bulmak için çalışma başlattı.

AİLEDEN ÇAĞRI

Kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunması için yardım istedi. Yavuz, “Oğlumu gören ya da yerini bilen herkesin 112’yi aramasını rica ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.