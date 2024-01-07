Soygunun adresi bu sefer Bursa oldu.
Nilüfer ilçesinde gerçekleşen olayda maddi zarar büyük.
Olay, önceki akşam saat 04.30 sularında Konak Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir kuyumcuda gerçekleşti.
400 bin TL'lik altın çaldılar
Daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile kuyumcu dükkanının önüne geldi.
Şüphelilerin 3’ü levye ile iş yerinin kepengi kırmasıyla birlikte dükkanın camını patlatarak kuyumcuya girdi.
3 dakikada 400 bin TL'lik altın çalan 3 şüpheli, geldikleri otomobile doğru koşarak kayıplara karıştı.
“Verdikleri psikolojik zarar ayrı, maddi zarar ayrı"
Kuyumcu dükkanı sahibi soyguna yönelik açıklamalarında, “Gece önce 2 kişi geliyor. Kapının kepengini kırıyor sonra da camı kırarak dükkana 3 kişi giriyor. Bankoda bulunan altınları, gümüş takımları ve emanetteki bulunan altınları alarak 3 dakika içerisinde çıkarak gidiyorlar. Verdikleri psikolojik zarar ayrı, maddi zarar ayrı. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Zararımız yaklaşık 400 bin TL civarında.” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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