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Bursa’da 3 dakikada 400 bin TL’lik soygun kamerada

Bursa’da 3 dakikada 400 bin TL’lik soygun kamerada 4 şüphelinin önceden gözlemlediği kuyumcuya kısa sürede büyük vurgun yaptığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Asayiş ekiplerinin geniş çaplı araştırma yaptığı soygunda hırsızların altınları elleriyle koymuş gibi bulması dikkat çekti.