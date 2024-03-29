DHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Lalaşahin Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin kazan dairesinde, saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Patlama paniğe neden oldu
Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın alt kısımları kullanılamaz hale geldi
Patlamada otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.
Ekipler kazan dairesinde inceleme yaparken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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