Bursa'da 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama oldu. Patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar oluştu.

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DHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Lalaşahin Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin kazan dairesinde, saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlama paniğe neden oldu

Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın alt kısımları kullanılamaz hale geldi

Patlamada otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.

Ekipler kazan dairesinde inceleme yaparken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)