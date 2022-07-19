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    Bursa’da 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı

    Tartıştığı 5 akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan 23 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince ormanda çıplak halde bulundu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs tutuklandı.
    • 19.07.2022 - 10:52
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    Bursa’da 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Osman Ekin (23), 15 Temmuz'da alevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (43), amcası F.E. (60) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (64) ile tartıştı.

    Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (49) ve R.G.'yi (43) de yaralayıp kaçtı.

    3 kişinin durumu ağır

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ö.E., R.G. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

    Bursa’da 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı #1

    Elinde bıçakla çıplak halde bulundu

    Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu.

    Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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