Bursa'da ağlayan bebeğiyle ilgilenen kadın sürücü 2 çocuğa çarptı Bursa'da yolcu koltuğundaki pusette ağlayan 1 aylık bebeğini sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı. Kazada 2 çocuk ile otomobildeki anne ve bebeği yaralandı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nden ilçe merkezine otomobiliyle seyir halinde olan Emran D.'nin (29) otomobilin ön koltuğundaki pusette bulunan 1 aylık bebeği Leyla D. ağlamaya başladı.

Bebeğini sakinleştirmek için yolcu koltuğuna eğilen Emran D., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan İ. (11) ve Alperen S.'ye (15) çarptı.

Direğe çarparak durabildi

Çarpışmanın ardından yola savrulan Emirhan İ. ile Alperen S. düşerken kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada minik Leyla ve anne Emran D. ile Emirhan İ. ve Alperen S. yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumları iyi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)