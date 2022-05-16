Bursa'da alt geçide çarpan sondaj aracı ikiye ayrıldı

İnegöl ilçesinde yüksekliği aşan sondaj aracı, alt geçide çarptı. İkiye ayrılan sondaj aracındaki sürücü kabininde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde, yükseklik sınırını aşan sondaj aracı alt geçide çarptı.

27 yaşındaki Rıza Ezim kontrolündeki 63 09 113 plakalı sondaj aracının dorsesi ile sürücü kabini, çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrıldı.

İkiye ayrılan araçta 2 kişi yaralandı

Sürücü Rıdvan Ezim ile yanında yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki babası Şeyhmus Ezim ise yaralandı.

Ekipler müdahale etti

DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, babası ise kaza yerinde tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























