Bursa'da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, kuyumcuya kendisinden şikayetçi olmaması için yalvardı.

Mustafa Ç. isimli hırsız, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi.

Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlığındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak, koşmaya başladı.

APARTMANA SAKLANDI

Kuyumcu İlhan G, hemen hırsızın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız, Yenice Mahallesi’nde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar, apartmanın kapısından ayrılmadı.

Gelen polisler, hırsızı kıskıvrak yakaladı.

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ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN YALVARDI

Gözaltına alınan hırsızın üzerinden, kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, “Ne olur abi benden şikayetçi olma” diyerek, kuyumcuya yalvardı. Zanlı, polis tarafından emniyete götürülürken, kuyumcu ise şikayetçi olmak için ifade verdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.