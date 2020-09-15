Dolar
7.4847
0.0066%
Euro
8.8998
0.1372%
Altın
1964.65
0.417%
Borsa
1107.29
0%
G. Altın
473.198
0.5155%
Bitcoin
80164.66
-0.6364%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Bursa'da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

    8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan hırsız, kuyumcuya kendisinden şikayetçi olmaması için yalvardı.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 08:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

    Mustafa Ç. isimli hırsız, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi.

    Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlığındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak, koşmaya başladı.

    APARTMANA SAKLANDI

    Kuyumcu İlhan G, hemen hırsızın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız, Yenice Mahallesi’nde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar, apartmanın kapısından ayrılmadı.

    Gelen polisler, hırsızı kıskıvrak yakaladı.

    Bursa'da soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı İZLE

    ŞİKAYETÇİ OLMAMASI İÇİN YALVARDI

    Gözaltına alınan hırsızın üzerinden, kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, “Ne olur abi benden şikayetçi olma” diyerek, kuyumcuya yalvardı. Zanlı, polis tarafından emniyete götürülürken, kuyumcu ise şikayetçi olmak için ifade verdi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı #1

    Bursa da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı #2

    Bursa da altın hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir