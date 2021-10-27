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    Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler

    Büyükbaş hayvan çiftliği sahipleri, daha önceden uygulanan cezaya rağmen hayvanların gübrelerini yola dökmeye devam ediyor.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:52
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    Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler

    Bursa'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar gübreleri yola bıraktı.

    Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur köyünde ana yol kenarında bulunan hayvan çiftliği sahiplerinin, gübreleri yola boşaltmasıyla gerginlik yaşandı.

    VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

    Yoldan geçmek isteyen halk, tamamen hayvan pisliğiyle kaplandığını görünce duruma isyan etti.

    Şahıslar, daha önce de benzer durumun yaşanmasının ardından idari para cezasına çarptırıldı.

    Bursa'da anayola hayvan gübresi döktüler VİDEO

    Bursa da ana yola hayvan gübresi döktüler #1

    HASTALIK YAYMASINDAN KORKUYORLAR

    Yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe eden vatandaşlar, yetkilileri caydırıcı ceza vermeye davet etti.

    Bursa da ana yola hayvan gübresi döktüler #2

    Bursa da ana yola hayvan gübresi döktüler #3

    Bursa da ana yola hayvan gübresi döktüler #4

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