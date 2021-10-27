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- Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler
Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler
Büyükbaş hayvan çiftliği sahipleri, daha önceden uygulanan cezaya rağmen hayvanların gübrelerini yola dökmeye devam ediyor.
- İHA
- 27.10.2021 - 17:44
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:52
Bursa'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar gübreleri yola bıraktı.
Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur köyünde ana yol kenarında bulunan hayvan çiftliği sahiplerinin, gübreleri yola boşaltmasıyla gerginlik yaşandı.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Yoldan geçmek isteyen halk, tamamen hayvan pisliğiyle kaplandığını görünce duruma isyan etti.
Şahıslar, daha önce de benzer durumun yaşanmasının ardından idari para cezasına çarptırıldı.
Bursa'da anayola hayvan gübresi döktüler VİDEO
HASTALIK YAYMASINDAN KORKUYORLAR
Yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe eden vatandaşlar, yetkilileri caydırıcı ceza vermeye davet etti.