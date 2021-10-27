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Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler

Bursa'da ana yola hayvan gübresi döktüler

Büyükbaş hayvan çiftliği sahipleri, daha önceden uygulanan cezaya rağmen hayvanların gübrelerini yola dökmeye devam ediyor.