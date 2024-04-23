Bursa'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı...
İnegöl ilçesinde saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Latife Sokak'taki bir evde yaşayan Abdullah Ç., eşi Çiğdem Ç. ile tartışmaya başladı.
Evde bulunan çiftin çocukları 16 yaşındaki Baran Ç., bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade edip, babasına tepki gösterdi.
Babasını göğsünden ve bacağından bıçakladı
Bunun üzerine tartışma baba ile oğul arasında devam etti. Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alan Baran Ç., babasına saldırdı.
Abdullah Ç., göğsünden ve bacağından aldığı bıçak yaralarıyla kanlar içinde yere yığıldı.
Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesinin ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçarken ateş açtı
Sağlık görevlilerinin geldiği sırada evden çıkan Baran Ç., tabanca ile havaya ateş açmaya başladı.
Bunun üzerine sağlık görevlileri panik ve korku yaşadı. Kısa süre sonra polis ekiplerinin gelmesiyle yaralı Abdullah Ç.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ekipler çalışma başlattı
Yaralı tedavi altına alınırken polis ekipleri, evde yaptığı incelemenin ardından kaçan Baran Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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