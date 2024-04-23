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Bursa'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı: Havaya ateş açarak kaçtı

Bursa'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı: Havaya ateş açarak kaçtı Ebeveynlerinin tartışmasına tepki gösteren genç babasını göğsünden ve bacağından yaralarken, kaçarken havaya ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı tedavi altına alırken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.