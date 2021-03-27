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- Bursa’da araç tırın altına girip demirlere saplandı
Bursa’da araç tırın altına girip demirlere saplandı
- İHA
- 27.03.2021 - 09:12
- Güncelleme : 27.03.2021 - 09:31
Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız yaptı.
Bilal Albaş hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı.
Savrulan araç aynı istikamette seyreden Erkan B.(37) idaresindeki tıra arkadan çarpıp demirlerine saplandı.
40 METRE SÜRÜKLENDİ
Araç, tırla birlikte 40 metre sürüklendi. Araç içinde bulunan Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K.(36) araçta sıkıştı. Tır şoförü olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Bursa’da araç tırın altına girip demirlere saplandı ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ekipler sıkışan kazazedeleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer iki kişi ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tır şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.