Bursa’da araç tırın altına girip demirlere saplandı

Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda hızla ilerleyen araç, sürücünün kontrolünden çıkıp tıra arkadan çarptı. Tırla birlikte sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız yaptı.

Bilal Albaş hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı.

Savrulan araç aynı istikamette seyreden Erkan B.(37) idaresindeki tıra arkadan çarpıp demirlerine saplandı.

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Araç, tırla birlikte 40 metre sürüklendi. Araç içinde bulunan Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K.(36) araçta sıkıştı. Tır şoförü olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekipler sıkışan kazazedeleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken diğer iki kişi ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tır şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.