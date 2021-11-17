Bursa'da aşırı alkollü adam gözünü kuyuda açtı

Alkollü bir kişi, kuyunun başında otururken dengesini kaybedip aşağı düştü. Mahsur kalan adamın yardımına itfaiye yetişti.

Bursa Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi Abdal Köprüsü'nde Hüseyin E. isimli şahıs, alkol almak için başında oturduğu kuyunun duvarından aşağı düştü.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Yaklaşık 3 metre yükseklikten cam şişelerin üzerine düşen adama çevredeki vatandaşlar koşarak yardım etmek istedi. Yardım çabası başarısız olunca itfaiyeye haber verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşırı alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin E.’yi yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarmayı başardı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen ve ambulansa binmek istemeyen adam, polis ekiplerinin ikna etmesiyle araca alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Çenesinde ve kafasında yarıklar bulunan Hüseyin E., yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.