- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar
Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar
Asker eğlencesi için bir araya gelen bir grup genç, cadde ortasında önce yüksek sesli müzik açıp oyun oynadı, ardından havaya ateş açtıkları anlar kameralara yansıdı.
- 05.12.2022 - 11:53
- Güncelleme : 05.12.2022 - 11:57
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şehir magandası grup, asker eğlencesinde defalarca kez havaya ateş açtı.
Asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında araçlarıyla durdu.
Geç saatlerde yüksek sesli müzik açarak oyun oynayan grup, çevreyi umursamadı.
Havaya ateş etti
Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği otomatik silah ile havaya defalarca ateş açtı.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, o anlar mahalle bulunan cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar VİDEO