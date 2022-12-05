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Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar

Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar

Asker eğlencesi için bir araya gelen bir grup genç, cadde ortasında önce yüksek sesli müzik açıp oyun oynadı, ardından havaya ateş açtıkları anlar kameralara yansıdı.