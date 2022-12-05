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    Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar

    Asker eğlencesi için bir araya gelen bir grup genç, cadde ortasında önce yüksek sesli müzik açıp oyun oynadı, ardından havaya ateş açtıkları anlar kameralara yansıdı.
    • 05.12.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:57
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    Bursa'da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şehir magandası grup, asker eğlencesinde defalarca kez havaya ateş açtı.

    Asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında araçlarıyla durdu.

    Geç saatlerde yüksek sesli müzik açarak oyun oynayan grup, çevreyi umursamadı.

    Havaya ateş etti

    Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği otomatik silah ile havaya defalarca ateş açtı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar mahalle bulunan cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar VİDEO

    Bursa da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar #1

    Bursa da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar #2

    Bursa da asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar #3


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