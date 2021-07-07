Euro
10.2806
0.06%
Dolar
8.7037
0.2%
Altın
503.93
0.39%
Borsa
1.392
0.69%
Bitcoin
300.187
1.66%
EXEN Coin
27.33
-5.20%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı

    Atlı Atatürk heykelinin yer aldığı taşa zarar veren kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı

    Bursa merkezde elinde çekiçle dolaşan bir şahıs, üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup, zarar vermeye başladı.

    Saldırgan şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kimliği belirsiz adama, olay yerinin yakınındaki valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve bekçiler müdahale etti. Gözaltına alınmamak için ekiplere direnen adam bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

    Yaşanan çirkin saldırı sonucu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı

    Bursa da Atatürk heykeline çekiçli saldırı #1

    Bursa da Atatürk heykeline çekiçli saldırı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir