Atlı Atatürk heykelinin yer aldığı taşa zarar veren kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa merkezde elinde çekiçle dolaşan bir şahıs, üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup, zarar vermeye başladı.

Saldırgan şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirsiz adama, olay yerinin yakınındaki valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve bekçiler müdahale etti. Gözaltına alınmamak için ekiplere direnen adam bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

Yaşanan çirkin saldırı sonucu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı