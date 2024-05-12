Çocukların silahla oyunu can yaktı..
Saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir, ailesiyle birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine geldi.
Av tüfeğiyle oynarken kuzenini başından vurdu
İddiaya göre Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı. C.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu.
Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi.
Çocuk karakolda muhafaza altına alındı
Miraç Güvenir’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.'nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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