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Bursa'da av tüfeğiyle oynayan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Bursa'da av tüfeğiyle oynayan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü Bursa'da ailesi ile birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine giden 9 yaşındaki C.K. , iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir’in ölümüne neden oldu.