İngiliz süpermarket zincirinin savaş açıklaması: Karımız düşse de zam yapmayacağız

Dünya savaş gündemiyle çalkalanıyor...

Uzun yıllara dayanan Orta Doğu'daki çatışma hali son dönemde zirve yaptı.

İsrail'in Gazze katliamları, ardından gelen İran-İsrail 12 gün savaşları ve nihayetinde ABD-İsrail ortaklığında 28 Şubat'ta başlayan İran saldırısı...

İRAN-ABD SAVAŞI EKONOMİYİ VURDU

Savaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte ekonomiyi de vurdu.

Körfez ülkelerindeki enerji tesislerinin vurulması ve petrol sevkiyatının durmasıyla küresel bir kriz başgösterdi.

Petrolle bağlantılı tüm sektörlerde özellikle de gıdada fiyat yükselişleri bekleniyor.

İNGİLİZ MARKET ZİNCİRİNDEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Tüm dünyayı etkilemesi beklenen bu ekonomik kriz için İngiltere'de dikkat çeken bir adım atıldı.

Ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan TESCO, savaş nedeniyle kar düşüklüğü yaşayabileceğini fakat buna rağmen ürünlere zam yapılmayacağını duyurdu.

"KARIMIZ DÜŞSE DE ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Turks In Britain'in haberine göre şirketten yapılan açıklama ile hissedarlar kar düşüşü yaşanabileceği yönünde uyarılırken gıda fiyatlarını artırmamak için şirketin elinden geleni yapacağı belirtildi.

Açıklamayı yapan TESCO CEO'su Ken Murphy, "Haftalık alışveriş maliyetini düşürmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Orta Doğu'daki çatışma tüketiciler ve ekonomi için daha fazla belirsizlik yaratırken bu taahhüt her zamankinden daha önemli." dedi.

TÜRKİYE'DE ETİKET DEĞİŞTİRME YARIŞI YAPAN ZİNCİR MARKETLER

İngilterede yaşanan bu hadise akıllara Türkiye'de her asgari ücret zammından, her küresel ve lokal toplumsal olaydan sonra anında etiket değiştirme yarışına giren zincir marketleri getirdi.