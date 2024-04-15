İHA
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde oturan E.G., babasıyla yaşadığı tartışma sonrası erkek kardeşini sokak ortasında bıçakla rehin aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, ikna etmeye çalıştı
Polis ekipleri, güvenlik önlemleri çerçevesinde saldırganı dakikalarca ikna etmek için uğraştı.
Babasıyla konuşmak isteyen gencin isteğini kırmayan ekipler, saldırganı sakinleştirmek için bir süre bekledi.
Babası geldi, kardeşini bıraktı
Babanın olay yerine gelmesiyle kardeşini bırakan ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.
O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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