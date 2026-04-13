Faslı futbolcu Driss El Jabali, ceza sahası dışından müthiş bir gol attı!

Fas Botola Pro Ligi'nde oynanan MAS Fes-Wydad AC karşılaşmasında atılan gol, futbol dünyasının gündemine oturdu...

MAS Fes forması giyen savunma oyuncusu Driss El Jabali, sıra dışı vuruşuyla izleyenleri hayran bıraktı.

ŞAPKA ÇIKARTILACAK GOL...

Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahası dışından rabona vuruş deneyen El Jabali, topu doğrudan ağlara gönderdi.

Savunma oyuncusundan gelen bu estetik gol, sezonun en dikkat çekici anlarından biri olarak öne çıktı.

RABONA VURUŞUYLA ATTI

Rabona, futbolda en zor tekniklerden biri olarak kabul edilirken, bu vuruş genellikle hücum oyuncuları tarafından tercih ediliyor.

El Jabali'nin uzak mesafeden ve savunma pozisyonundan bu tekniği kullanarak gol bulması, pozisyonu daha da özel kıldı.

Golün hem teknik zorluk seviyesi hem de estetik değeri, sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

PUSKAS ADAYLIĞI GÜNDEMDE

Atılan golün ardından futbol kamuoyunda Puskas Ödülü tartışmaları başladı.

Her yıl FIFA tarafından verilen ve yılın en güzel golüne verilen ödül için El Jabali'nin bu golü, güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Sezon boyunca birçok etkileyici gol atılsa da savunma oyuncusundan gelen bu tür bir vuruş, nadir görülen örnekler arasında yer alıyor.