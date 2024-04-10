Bursa'da bayram kabusa döndü! Pencereden düşen 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde 5'inci kattaki evlerinin penceresinden bakan Suriye uyruklu Naya Yousef, dengesini kaybederek düştü.
Binanın altındaki dükkanın tentesine çarparak beton zemine düşen küçük kız, ağır yaralandı.
Hayati tehlikesi var
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yousef'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatılırken, küçük kızın anne ve babasının olay sırasında evde olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış