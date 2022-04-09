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    Bursa'da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum

    İnegöl ilçesinde tartışmaya başlayan iki grup arasında bıçaklanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Yakalanan saldırgan ise 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' açıklamasını yaptı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 09:10
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    Bursa'da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, aniden kavgaya dönüştü.

    Bu sırada taraflardan Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin(34)'i karnından bıçakladı.

    Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.

    Yaralıya ilk müdahaleyi bekçi yaptı

    Bölgeye ambulans çağıran bekçi ekipleri Elyasin’in yarasına bezle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan Duret Elyasin İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum #1

    "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum"

    Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli Murat D. ise kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere tepki göstererek “Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum” diyerek kendini savundu.

    Gözaltına alınan Murat D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan tedavi altına alınan Duret Elyasin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum #2

    Bursa da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum #3

    Bursa da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum #4

    Bursa da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum #5


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