Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum

Bursa'da bıçaklı dehşet: Beni öldürüyorlardı kendimi korudum

İnegöl ilçesinde tartışmaya başlayan iki grup arasında bıçaklanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Yakalanan saldırgan ise 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' açıklamasını yaptı.