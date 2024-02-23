Kocaeli'de bir kişi barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı Kocaeli'de barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evinin etrafına benzin dökerek ateşe veren şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde B.U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden barışmak istedi.

Barışma teklifi reddedilen B.U., eski kız arkadaşının oturduğu evininin etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yaşananlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde B.U.'nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı.

B.U.'nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan B.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)