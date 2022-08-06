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Bursa’da bir motosiklet üzerinde aile boyu yolculuk kamerada

Bursa’da bir motosiklet üzerinde aile boyu yolculuk kamerada

4 kişilik bir aile bir motosikletin üzerinde seyahat ederken görüntülendi. Görüntülerde motosiklet üzerindeki çocukları koruyacak herhangi bir önlemin olmadığı görüldü.