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- Bursa’da bir motosiklet üzerinde aile boyu yolculuk kamerada
Bursa’da bir motosiklet üzerinde aile boyu yolculuk kamerada
4 kişilik bir aile bir motosikletin üzerinde seyahat ederken görüntülendi. Görüntülerde motosiklet üzerindeki çocukları koruyacak herhangi bir önlemin olmadığı görüldü.
- 06.08.2022 - 09:49
- Güncelleme : 06.08.2022 - 10:33
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde, trafikte ilginç bir görüntüye rastlandı. 2 çocuklu 4 kişilik aile, bir motosikletin üzerinde seyahat ederken görüntülendi.
Çocukların can güvenliği olmadığı görüldü
Yaklaşık 3 yaşında olan çocuk anne ile baba arasına alınırken, erkek çocuğun ise motosikletin önüne oturtulduğu, hiçbir can güvenliklerinin olmadığı görüldü.
Hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye atarak ilerleyen ailenin seyahati, saniye saniye kaydedildi.
Bursa’da bir motosiklet üzerinde aile boyu yolculuk kamerada