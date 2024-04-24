Yüksek dikkat testi: Takvimde bir hata var ancak sadece detaycılar görebilir

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Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda beyin için sağlıklı bir egzersiz sağlar.
Ne kadar dikkatlisin?
Hadi bulalım!
Yukarıda paylaşılan görselde bir ofis masası resmi görülmektedir.
Bu resimde bir hata var ve okuyucuların görevi bunu 5 saniyede fark etmektir.
Bu zeka bulmacası, detaylara gösterdiğiniz dikkatin nihai testi olacak.
Zamanınız şimdi başlıyor!
Resme bakın ve dikkatlice inceleyin. Hatayı fark ettiniz mi?
Ve..
Süre doldu.
Hatayı fark eden okurlarımızı tebrik ederiz.
Yapamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.
Resimdeki hata, dizüstü bilgisayardaki tarihin yanlış olmasıdır.