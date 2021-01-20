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Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı

Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı

Düşünce ayağı 3 yerinden kırılan gencin o anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.