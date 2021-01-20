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- Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı
Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı
Düşünce ayağı 3 yerinden kırılan gencin o anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 20.01.2021 - 10:25
- Güncelleme : 20.01.2021 - 11:18
Bursa’nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyen kimliği belirsiz genç bir adam, Sönmez İş Sarayı önüne geldiğinde buz tutmuş yolda birden ayağı kaydı.
Sağ ayağı öne doğru kayınca arkada kalan sol ayağının üzerine ters bir şekilde oturmak zorunda kalan gencin ayağı, 3 farklı yerinden kırıldı.
ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANDI
Acılar içerisinde yerde kıvranan gencin yardımına çevredeki esnaf yetişti.
Kimliği belirsiz genç, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı ViDEO