Euro
9.057
0%
Dolar
7.4509
-0.18%
Altın
444.42
0.62%
Borsa
1.556
-0.58%
Bitcoin
269.781
-3.22%
EXEN Coin
19.87
15.12%
-0ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -0 C

    Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı

    Düşünce ayağı 3 yerinden kırılan gencin o anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyen kimliği belirsiz genç bir adam, Sönmez İş Sarayı önüne geldiğinde buz tutmuş yolda birden ayağı kaydı.

    Sağ ayağı öne doğru kayınca arkada kalan sol ayağının üzerine ters bir şekilde oturmak zorunda kalan gencin ayağı, 3 farklı yerinden kırıldı.

    ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANDI

    Acılar içerisinde yerde kıvranan gencin yardımına çevredeki esnaf yetişti.

    Kimliği belirsiz genç, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

    Bursa'da buzda kayan gencin ayağı kırıldı ViDEO

    Bursa da buzda kayan gencin ayağı kırıldı #1

    Bursa da buzda kayan gencin ayağı kırıldı #2

    Bursa da buzda kayan gencin ayağı kırıldı #3

    Bursa da buzda kayan gencin ayağı kırıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir