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    Bursa'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

    Orhangazi ilçesinde çay bahçesinde oturdukları sırada üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi yaralanırken, ağacın devrildiği boş bebek arabası paramparça oldu.
    • 02.07.2022 - 07:17
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    Bursa'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda 8 kişilik aile, çay bahçesindeki bir masaya oturdu.

    Gövdesi kırılan ağaç, ailenin üzerine devrildi

    Bir süre sonra masanın yakınındaki çam ağacı, gövde kısmından kırılarak, ailenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Gizem S. (16) ile Özge M., yaralandı.

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #1

    Yaralanan 2 kişinin durumu iyi

    DHA'nın aktardığına göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #2

    Öte yandan, ağacın bir kısmının da o sırada boş olan bebek arabasının üzerine devrildiği ve bebek arabasının kullanılmaz hale geldiği görüldü.

     

     

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #3

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #4

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #5

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #6

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #7

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #8

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #9

    Bursa da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı #10


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