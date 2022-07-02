Bursa'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

Orhangazi ilçesinde çay bahçesinde oturdukları sırada üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi yaralanırken, ağacın devrildiği boş bebek arabası paramparça oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda 8 kişilik aile, çay bahçesindeki bir masaya oturdu.

Gövdesi kırılan ağaç, ailenin üzerine devrildi

Bir süre sonra masanın yakınındaki çam ağacı, gövde kısmından kırılarak, ailenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Gizem S. (16) ile Özge M., yaralandı.

Yaralanan 2 kişinin durumu iyi

DHA'nın aktardığına göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ağacın bir kısmının da o sırada boş olan bebek arabasının üzerine devrildiği ve bebek arabasının kullanılmaz hale geldiği görüldü.