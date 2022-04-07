Bursa'da cinayet zanlısının barı kundaklandı

İki bar sahibi arasında 12 gün önce yaşanan silahlı kavga cinayetle sonlandı. Katil olay sonrası tutuklanırken, işlettiği barı ise günler sonra alev alev yandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Görükle'deki bar dükkanının önünde duran 46 yaşındaki İsa D., bölgeden geçen başka bir bar işletmecisi Nevzat Y. (54) ile bir anda kavgaya tutuştu.

Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın şiddetlenmesiyle ceketindeki tabancayı çıkaran Nevzat Y., İsa D.’ye 2 el ateş etti. Üçüncü kurşunda tabancanın horozu ceketin astarına takılınca panik olan Nevzat Y. kaçmak istedi. O sırada belindeki silaha sarılan İsa D. ise Nevzat Y.’yi sırtından vurarak ağır yaraladı. O sırada başka kişilerin ateş açtığı İsa D., park halindeki araçların arasına saklanıp, daha sonra iş yerine kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. Nevzat Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri S.D., D.Y., E.Ö., K.G. ve C.S. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.D. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsa D. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alının İsa D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günler sonra katilin mekanı kundaklandı

Olayın üzerinde günler geçerken, dün gece yarısı ise İsa D.’nin sahibi olduğu bar kundaklandı. Alev alev yanan barda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da cinayet zanlısının barını alev alev kundakladılar