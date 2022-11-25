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Bursa'da, demir hırsızları polisi görünce otomobillerini bırakıp kaçtı

Bursa'da, demir hırsızları polisi görünce otomobillerini bırakıp kaçtı

İnşaattan çaldıkları demirleri otomobile yükleyip kaçmaya çalışan şüpheliler, polis takibinden kurtulamadı. Şüpheliler, otomobili ve çaldıklarını da bırakıp yaya olarak kaçtı.