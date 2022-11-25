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- Bursa'da, demir hırsızları polisi görünce otomobillerini bırakıp kaçtı
Bursa'da, demir hırsızları polisi görünce otomobillerini bırakıp kaçtı
İnşaattan çaldıkları demirleri otomobile yükleyip kaçmaya çalışan şüpheliler, polis takibinden kurtulamadı. Şüpheliler, otomobili ve çaldıklarını da bırakıp yaya olarak kaçtı.
- 25.11.2022 - 14:35
- Güncelleme : 25.11.2022 - 14:48
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gece saatlerinde, 2 kişinin bir inşaattan çaldıkları demirleri otomobile yüklediğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili takibe aldı.
DHA’nın haberine göre; önü kesilen otomobil kaldırıma çarpmasına rağmen sürücü gaza basıp kaçmaya devam etti.
Otomobili bırakıp yaya olarak kaçtılar
Metal Sanayi Bölgesi'nin ara sokaklarında dakikalarca süren takip sırasında şüpheliler otomobili, 19'uncu Metal Sokak'ta terk edip yaya olarak kaçtı.
Çalınan demirler, arka koltuktan çıktı
Çalınan demirler otomobilin arka koltuğunda ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.